Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ağustos 2025 12:04
4/b sözleşmeli kadroya geçiş hakkı

Öncelikler herkese iyi günler diliyorum. ben adli tıp kurumu'nda

4/b sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. 20/03/2023 yılında göreve başladım. benim 3 yıl sonra kadroya geçiş hakkım mevcut mu acaba bazıları adalet bakanlığında böyle bir hakkın olmadığını söyledi. geçiş hakkım olup olmadığını kontrol edebileceğim bir yer var mı. bir de ne zaman dilekçe vermeliyim. şimdiden çok teşekkkür ederim.


Hataem
Aday Memur
11 Ağustos 2025 13:16

Merhabalar. Adli tıp kurumda hangi kadro da çalışıyorsunuz?


sedat37377
Aday Memur
11 Ağustos 2025 13:36

4/b sözleşmeli sağlık teknikeri kadrosundayım

Hataem, 43 dk. önce

Merhabalar. Adli tıp kurumda hangi kadro da çalışıyorsunuz?

Toplam 2 mesaj

