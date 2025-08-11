Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2025 12:41
zam oranı dışındaki meseleler niçin gündemde değil

merhaba zam oranı dışındaki meseleler niçin gündemde değil?

mesela yıllık izin alıyorsun haftasonları da izinlerin içerisinde yanıyor sadece 10 iş günü işe gitmeyeceksin 2 gün ctesi pazar da izin kullanılıyor veya cuma ve ptesi izin ihtiyacım var niye 4 gün izin almak zorunda bırakılıyoruz bunlar basit bir genelge ile çözülebilecek şeyler niçin üzerinde durulmuyor sendikacılar hiçbir şekilde zaten zam oranı tutturamayacak bari basit özlük haklarına yönelik girişimler yapılsa


Lalo Salamanca
Şef
11 Ağustos 2025 12:42

Mahalle yanıyor sen yıllık izin derdindesin


hll3245
Memur
11 Ağustos 2025 12:44

kardeş zaten zam verileceği yüzde 5-6 bişey bissürü özlük yan hak bekliyor sorunlu olan tek mesele zam oranı mı sanıyorsun hangi toplu sözleşmede tatmin oldun zam oranıyla ilgili

Lalo Salamanca, 1 saat önce

Mahalle yanıyor sen yıllık izin derdindesin

Toplam 2 mesaj

