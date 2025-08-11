Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
11 Ağustos 2025 12:47
ilave derece hakkını memurlar net haber yapmalı

2005 ve 2015 yıllarında verilen ilave derece hakkından 10 yıl dolması sebebiyle tekrar faydalanmak için memurlar netin sadece zam oranı dışındaki talepleri de haber yapmasını istiyoruz

örneğin yıllık izin hesabında iş günlerin sayılması

ücretli doğum izni arttırılması gibi

