memurlar net olmuş memursen net

Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2025 12:54
dün gece toplu sözleşme sürecine mizansen yaparak sendikayı eleştiren konu başlığı açtım

baktım bu sabah konu uçurulmuş

bir de mesaj kutuma mesaj atılmış

bu şekilde mesaj atmaya devam edersem mesaj yazmama cezası alacakmışım

şimdi size 3 tane sorum var

1- kendi fikirlerimi yazıp toplu sözleşme süreci ile ilgili mizansen yaparak

memursen i eleştirmem sizin niye zorunuza gidiyor ?

2- hiç bir hakaret küfür vb aşağılayıcı cümle olmamasına rağmen açmış olduğum konu başlığı neden siliniyor ?

3- işçiler ile ilgili olarak ana sayfada 300 tane konu başlığı bulunurken memur toplu sözleşme süreci memurun işçi karşısındaki durumu anlatılarak neden ana sayfadan haberleştirilmiyor ?

Bu 3 soruma cevap bekliyorum ama ceza veririz diye dm den mesaj atılmadan lütfen


FırençeskoTotti
Aday Memur
11 Ağustos 2025 12:59
Kardeşim, eleştirilerinde haklısın ama üslubun biraz yanlış. Bu paylaşımın için demiyorum. Öncekiler adına konuşuyorum. Üslubu biraz düzeltsen süper olur. Allah'a emanet
