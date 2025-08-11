Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Prime esas kazanç sorunu 2008 sonrası memuriyet

85 bin maaş alıyorum ancak e devletten baktığımda prime esas SGK kazancım 31 bin TL. görünüyor. Sonra esnafa diyorlar vergi kaçırma diye. Bu neyin nesi? Emekli maaşım bile prime esas kazanca göre belirleniyor?


Muiddin
Aday Memur
11 Ağustos 2025 13:45

enstrümancı
Memur
11 Ağustos 2025 13:54
aynen emekli maaşları 2008 sonrası memurlarda prime esas kazanç x ABO ile hesaplaniyor.Abo da 90 ustune asla cikamiyor.Her çalisilan yil karsiligi 2 abi hakediliyor.45 yil calisirsan 90 ABO ya ulasabiliyorsun.Zor gunler geride kaldi daha zor gunler bizleri bekliyor sevgili herseyden bi haber 5510 lular

r.diyojen
Genel Müdür
11 Ağustos 2025 13:58

Bu ciddi bir sorun, sendikaların bu işin üzerine eğilmesi lazım. Prime esas kazanç 31 bin olduğu bir durumda alınan emekli maaşı 19-20 bandında olacaktır. 85 bin maaş alırken 20 bin emekli maaşıyla emekli olmak büyük haksızlık olacaktır.

5510 sayılı kanun acilen değişmelidir, bu kanun eşitlik ilkesine aykırıdır.

