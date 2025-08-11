Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2025 14:49
Vasata alışmış köhne memurlar bu forumu terk etsin

Burada yarın teklif %15 gelecek diyen kişileri bile eksileyip buçuk ali buçuk ali, yarısını verse fitim falan diyenler sizden hiç bir şey olmaz.

Ocakta işçi maaşı 80 bin. Siz böyle hıyar olsanız da bir cacık olmaz.

Nabız ölçmek için bu bu siteden daha meşhur bir memur platformu yokken burada %15i eksiliyorsunuz.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI OCAKTA 80.000 TL olmalıdır.


FırençeskoTotti
Aday Memur
11 Ağustos 2025 14:54
Normalde paylaşımın beğeniyi hak ediyor, ama üslubun hak etmediği için eksiyi bastım.

Kpsbirincisi
Genel Müdür
11 Ağustos 2025 14:54

Bence burada yazılanların verilecek zammı etkileyeceğini düşünen memurlar terketsin forumu.


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
11 Ağustos 2025 14:55

Yanlış üslup doğru sözün celladıysa da sözün doğru olduğu şüphe götürmüyor eksilemen umrumda değil.

FırençeskoTotti, 1 saat önce
SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
11 Ağustos 2025 14:57

Bu başlıkların okunduğunu bilsen böyle konuşmazdın ama vizyonun bu kadar işte.

Neyse siz 3+4 falan diyip 15 gelince aa şaşırdık hayret falan diyin ...

Kpsbirincisi, 1 saat önce

mura_t_arslan
Şef
11 Ağustos 2025 15:34

kardesim sanirim bu 8. toplu sozlesme. onceki sozlesme gorusmeleri, gorusmelerin sonundaki karar surecleri dusunulunce insanlarin bahsettigin sekilde ongorulerde bulunmasi normal.

hukumet ne derse o oluyor.

