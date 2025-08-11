Vasata alışmış köhne memurlar bu forumu terk etsin

Burada yarın teklif %15 gelecek diyen kişileri bile eksileyip buçuk ali buçuk ali, yarısını verse fitim falan diyenler sizden hiç bir şey olmaz.

Ocakta işçi maaşı 80 bin. Siz böyle hıyar olsanız da bir cacık olmaz.

Nabız ölçmek için bu bu siteden daha meşhur bir memur platformu yokken burada %15i eksiliyorsunuz.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI OCAKTA 80.000 TL olmalıdır.