Yeni Uzman/ Başöğretmenlik Kılavuzu Şubat Atamaları Yok Sayma Sorunu

Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık bir yıl sonra yayınlamış olduğu 2025 Uzman/ Başöğretmenlik Kılavuzu ile başvuru için son son olarak 31 Aralık 2025 yılını baz almış. Geçen yıl yayınlanan kılavuzda 30 Nisan tarihi baz alınırken Şubat ataması öğretmenlerin mağdur edilmemesi esas alınmıştı. Bu yıl yayınlanan kılavuz ile 2006 ve 2016 yıllarında ataması yapılan öğretmenler hok sayılarak 10. ve 20. yıllarına yaklaşık 2 ay kala Uzman/Başöğretmenlik Eğitim Programına katılamamaktadir. Yaklaşık bir yıldır yayınlanmayan kılavuz gecen yıl 30 Nisan baz alınarak yayımlanmışken bu yıl 31 Aralık a çekilerek yayınlanmasının tekrar düşünülmesi gerektiği, Şubat ataması öğretmenlerin mağdur edilmemesi için kılavuzun güncellenmesi gerektiğini düşünmekteyim.

Mağdur durumda olan öğretmenlerin konuyu ile ilgili mercilere yazması, aramalarının önemli olduğunu düşünüyorum.