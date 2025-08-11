Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Ağustos 2025 16:35
Aile Yılı Eş durumu red

Bu yıl aile yılı ilan edildi ama eş mazereti red gelmeye devam ediyor. Her iki eş sağlıkçı olunca pdc lere bakmaya devam ediyorlar. Sistemin katılığı mevzuat engelleri hepsi sağlık çalışanların aleyhine olmuş. Ne zaman kolaylık sağlanacak. İller arası tayin için yılın dolmasını bekleyeceksin. Puanın yine yetmeyecek. Belki 10 yıl sonra puanın 10000 olur o da kontenjan açılacak. Puanın ve kontenjan uyarsa. Eş durumlarında pdc kalkmalı. Zaten o illerden gidenler oluyor en azından bir sistem gelmeli. Gidenlerin yerine aynı branştaki çalışanların eş başvuru talepleri değerlendirilmeli. Bunu yapmak bu kadar zor mu? Polis, asker, hakim, savcı eşlerin eş durum başvurularında pdc ye bakma. Her iki eş sağlıkçı ise bak.

Çok Yazılan Konular

Yarı Zamanlı ÇalışmaGSB'den Sağlık Bakanlığına AtanmaPromosyon Tarihi Ne Zaman2025 Ünvan Değişikliği TDS2025 Ünvan DeğişikliğiÜcret Dengesizliği Yüzünden Çalışma Barışı Bozulmuş DurumdaBoşanma Sonrası TayinGörevde Yükselme Ünvan Değişikliğiİstifa Sonrası KuraFarklı Kamu Kurumu Eş Tayini

Sözlük

lav 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1 kantaron yağı 1 baaria 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 kettle'la su ısıtıp duş almak 1 karpuz 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1

Son Haberler

Samsun'da köprüden düşen otomobildeki çocuk öldüDolar günü yükselişle kapattıMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isimErdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!Azerbaycan ile Ermenistan'ın parafladığı anlaşmanın metni açıklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?