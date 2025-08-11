Aile Yılı Eş durumu red

Bu yıl aile yılı ilan edildi ama eş mazereti red gelmeye devam ediyor. Her iki eş sağlıkçı olunca pdc lere bakmaya devam ediyorlar. Sistemin katılığı mevzuat engelleri hepsi sağlık çalışanların aleyhine olmuş. Ne zaman kolaylık sağlanacak. İller arası tayin için yılın dolmasını bekleyeceksin. Puanın yine yetmeyecek. Belki 10 yıl sonra puanın 10000 olur o da kontenjan açılacak. Puanın ve kontenjan uyarsa. Eş durumlarında pdc kalkmalı. Zaten o illerden gidenler oluyor en azından bir sistem gelmeli. Gidenlerin yerine aynı branştaki çalışanların eş başvuru talepleri değerlendirilmeli. Bunu yapmak bu kadar zor mu? Polis, asker, hakim, savcı eşlerin eş durum başvurularında pdc ye bakma. Her iki eş sağlıkçı ise bak.