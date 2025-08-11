Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2025 17:06
OCAK ZAMMI VE TEMMUZ FARKI

OCAK AYINDA ZAM VE FARK TAHMINI KAÇ OLUR ARLKADASLAR ENFALSYONUN YIL SONU 29 OLACAĞI VARSAYIMINA GÖRE HESAP YAPARSAK FARK NE OLUR BILEN ARKADAŞLAR YAZARSA SEVİNİRİM


sezai0619
Şube Müdürü
11 Ağustos 2025 17:13

5 küsür enflasyon farkı olur artı bir de ocakta sözleşmeden ne gelirse.


Memurilanlari
Şef
11 Ağustos 2025 17:14

Ne tahmini! 1 hafta sonra Ocak zammı belli olacak zaten. Sabret


fatpın
Şef
11 Ağustos 2025 17:34
tahmin sordum sadeece farkı merak ediyorum kaç gelir diye 6 7 ocakta verse 11-12 falan
Memurilanlari, 33 dk. önce

Ne tahmini! 1 hafta sonra Ocak zammı belli olacak zaten. Sabret

Toplam 3 mesaj

