Ne zaman görevlendirme dilekçesi yazmalıyım?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
2025 İl içi atama sonuçlarıEk ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.İlkokul müdür yardımcısı 2-3-4 İngilizce ya da 4. Sınıf derslerine girmelidir.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Karma eğitimden razı değilim.Kuşa dönen ek derslerBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiMemura refakat izni kanser durumunda verilir mi?Psikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?