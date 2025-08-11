Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Ağustos 2025 17:08
Ne zaman görevlendirme dilekçesi yazmalıyım?

Arkadaşlar annem onkoloji hastası, İzmir?de yaşıyorum fakat anneme uzak bir ilçede görev yapıyorum. Annemin yakınındaki bir okula görevlendirme isteyeceğim. Ne zaman dilekçe yazmalıyım? Boş kadrolar ne zaman belli olur? Atama süreci ne zaman bitiyor?


kimuni
Genel Müdür
11 Ağustos 2025 17:19

öncelikle annenize geçmiş olsun.

benim eski (görevlendirme olduğum) okulumdaki müdürüm eylülde belli olur demişti.

kolaylıklar diliyorum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 İl içi atama sonuçlarıEk ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.İlkokul müdür yardımcısı 2-3-4 İngilizce ya da 4. Sınıf derslerine girmelidir.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Karma eğitimden razı değilim.Kuşa dönen ek derslerBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiMemura refakat izni kanser durumunda verilir mi?Psikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?

Sözlük

aşk 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 rüya 1 bırkleyn mağarası 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 3 baaria 1 Zerengökçe 2 lav 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1

Son Haberler

Samsun'da köprüden düşen otomobildeki çocuk öldüDolar günü yükselişle kapattıMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isimErdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!Azerbaycan ile Ermenistan'ın parafladığı anlaşmanın metni açıklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?