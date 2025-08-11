Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


11 Ağustos 2025 17:53
10 sene dolmadan d dilimi askerlik
hayırlı günler 9 senelik memurum 10 senem dolmadı ameliyat sonrası d dilimi alma durumumda askerlik durumum sıkıntı olur mu

