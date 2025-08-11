Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
11 Ağustos 2025 18:57
ibb,iett,iski
arkadaşlar bu kurumlardan birine atanıp haber alan oldu mu? tahmini ne zaman işbaşı yaparız?

dedigimiyapin
Aday Memur
11 Ağustos 2025 19:27

ibbye sordum bugün . bi tarih vermediler. devam ediyo süreç dediler


jessepinkman31
Aday Memur
11 Ağustos 2025 19:29

iski'ye atandım hala bekliyorum 30 haziranda evrak teslim ettim.

