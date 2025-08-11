Memur geçinemiyor.

Kiralar ortalama 20-25 bin olmuşken, markette-pazarda fiyatlar uçmuşken, millet artık et yiyemez hale gelmişken derhal, hiç vakit kaybetmeden en düşük memur maaşının 60-70 bin bandına çıkarılması lazım. Memur nasıl ev-araba alsın bu zor hayat koşullarında? Bize neden düşmanlık yapıyorsunuz?

