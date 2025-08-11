Kabine Toplantısı

Bu akşam gerçekleşen kabinede konu başlıklarından birisi de toplu sözleşme idi. Ben haber kanallarında kabinedeki diğer konu başlıklarının dışında bu konu ile alakalı bir haber göremedim. Gören - duyan var mı ?

Bu akşam gerçekleşen kabinede konu başlıklarından birisi de toplu sözleşme idi. Ben haber kanallarında kabinedeki diğer konu başlıklarının dışında bu konu ile alakalı bir haber göremedim. Gören - duyan var mı ?