Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


11 Ağustos 2025 20:36
Doğudan doğuya tayin

Merhaba devrelerim doğudan doğuya tayin istemek için bulunduğum yerde kaç sene çalışmam gerekiyor Teşekkür ederim


Quake38
Memur
11 Ağustos 2025 21:07

Mazeretin yoksa süreyi tamamlaman gerekiyor diye biliyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZam hayırlı olsunİcralık polislerİstifa sonrasında Egm'ne geri dönmek istiyorumPolis istifalarıGeriye dönük maaşlarİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakÇözger mazeret atamasıeş durumu tayininde polis hemşireye tabi olabilir mi?

Sözlük

Bugün olanlar 2 kantaron yağı 1 aşk 1 film replikleri 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1 anormal derecede sıcak hava 2 Zerengökçe 2 lav 1 değerlendirmek 1

Son Haberler

Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktıİBB yolsuzluk soruşturmasında Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdiAvşa Adası'ndaki trafik kazasında iş adamı Ali Ümit hayatını kaybettiÇanakkale'de devam eden yangında 3 köy boşaltıldıBalıkesir'de art arda depremler! Son deprem 20.13'te

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?