Thy bilet iptali Hk.

2 ay önce Thy den iptal sigortası olmadan 3 adet Almanya bileti aldım. o tarihlerde idata vize randevu talebinde bulunduk. 11 hafta geçti ama randevu ataması yapılmadı. çok daha uzun süredir bekleyenler varmış. sanırım vize uçuş tarihine kadar yetişmeyecek. bu biletleri nasıl değerlendirebiliriz? çöp olmak zorunda mı?

2 ay önce Thy den iptal sigortası olmadan 3 adet Almanya bileti aldım. o tarihlerde idata vize randevu talebinde bulunduk. 11 hafta geçti ama randevu ataması yapılmadı. çok daha uzun süredir bekleyenler varmış. sanırım vize uçuş tarihine kadar yetişmeyecek. bu biletleri nasıl değerlendirebiliriz? çöp olmak zorunda mı?