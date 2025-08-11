Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2025 21:02
Memurlar. Net mi reklamlar. Net mi?

Arkadaş tam bir şeye yorum yapacam reklam çıkıyor ona tıklıyorum. Sinirden telefonu fırlatacam.

Birde üst üste 3 kere veriyorlar acayip sinir bozucu. Bir sınır getirebilir mi yetkililer şuna?

Çok Yazılan Konular

2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Kamu İşçisi ile MemurToplu Sözleşme TeklifMemurların, toplu görüşme umursamazlığıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiBazı arkadaşlar yüksekten uçuyorPrime esas kazanç sorunu 2008 sonrası memuriyet2026 için zam teklifi 6+6Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24

Sözlük

Bugün olanlar 2 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 bırkleyn mağarası 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 Zerengökçe 2 kıtlama şekerle çay içen insan 1 karpuz 1 film replikleri 1 eren bülbül 1 kantaron yağı 1

Son Haberler

Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktıİBB yolsuzluk soruşturmasında Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdiAvşa Adası'ndaki trafik kazasında iş adamı Ali Ümit hayatını kaybettiÇanakkale'de devam eden yangında 3 köy boşaltıldıBalıkesir'de art arda depremler! Son deprem 20.13'te

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?