Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Ağustos 2025 21:03
Meb il içi sıra tayini

il içi sıra tayinleri hala neden açıklanmıyor?

Çok Yazılan Konular

2025 İl içi atama sonuçlarıEk ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.Karma eğitimden razı değilim.Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.İlkokul müdür yardımcısı 2-3-4 İngilizce ya da 4. Sınıf derslerine girmelidir.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Kuşa dönen ek derslerBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiPsikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Memura refakat izni kanser durumunda verilir mi?

Sözlük

Zerengökçe 2 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 anormal derecede sıcak hava 2 Ss 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 film replikleri 1 Bugün olanlar 2 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 kettle'la su ısıtıp duş almak 1 eren bülbül 1

Son Haberler

Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktıİBB yolsuzluk soruşturmasında Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdiAvşa Adası'ndaki trafik kazasında iş adamı Ali Ümit hayatını kaybettiÇanakkale'de devam eden yangında 3 köy boşaltıldıBalıkesir'de art arda depremler! Son deprem 20.13'te

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?