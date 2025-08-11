Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
11 Ağustos 2025 23:59
İl içi kararname sisteme düşmüş.

Herkese iyi akşamlar. Kararnamem mebbise düşmüş . Bakanlık onayı ve sayısı var ama il onayı ve sayısı yok. Acaba il onay verdikten sonra mı ilişik kesme işlemlerine başlayabiliyoruz?


Helezonnn
Aday Memur
12 Ağustos 2025 00:35

Mebbiste kararnameye nerden baktınız


halilmuratyavuz
Aday Memur
12 Ağustos 2025 05:53
nerden baktınız kararnameye?
