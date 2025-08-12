Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İl içi Atama İlişik Kesme Süresi

Herkese merhaba.

1. Sırada olduğum okul mazeretten birinin atandığını söyledi. Ben de yurtdışındaki babamın yanına gittim. Şimdi baktığımda atanmış gözüküyorum. Çok zor bir duruma düştüm. Dönüş biletini değiştiremiyorum. Kimisi seminer döneminde de ilişik kesebilirsin diyor. Bir arkadaşım 1 Eylül, başka biri 2 hafta süren var diyor. Bunun kesin bir tarihi var mı arayıp da öğrenemiyorum.

