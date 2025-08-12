İl İçi Vekâletle İlişik Kesme İçin Neler Gerekli?

İlçe Mem deki kadrom görevlendirmemin olduğu okula çıktı.Memleketteyim ilişik kesme için gitmeme gerek var mı ya da veklatle ilişik kesebiliyor muyum vekalet için yapmam gerekenler neler bilen varsa aydınlatabilirse sevinirim.

