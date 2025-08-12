Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 09:56
Teklifin saati var mı?

Gün içinde mi verilecek teklif yoksa bir saati var mı arkadaşlar?


Prof.Yılmaz
Aday Memur
12 Ağustos 2025 10:00

bende merak ediyorum


Shadow68
Aday Memur
12 Ağustos 2025 10:03
14.00 de imiş ilk teklif

Balik776
Memur
12 Ağustos 2025 11:04

14.00


Mussa1453
Aday Memur
12 Ağustos 2025 11:14

Neeee teklif %14 mü


egop0
Memur
12 Ağustos 2025 11:40

İşveren ilk teklifini 14.00'da açıklayacak.


FırençeskoTotti
Aday Memur
12 Ağustos 2025 11:42
Neden 14:30(Buçuk) yapmamışlar hayret

mehmetgunespdr
Aday Memur
12 Ağustos 2025 12:00
14 buçuk Ali yalçinin konuşmasi olacak.
BozoTürk07
Aday Memur
12 Ağustos 2025 12:42

Arkadaşlar son teklif yüzde 15 olur kimse bunun üzerine ümitlenmesin.İlk teklif 6-7 gibi bişey olur

