maaşa icra nasıl gelir?

hesabım eksi 250.bin olduğu için her ay 18 bin tl eksi faizine gidiyor? 15 kiraya gidiyor. 15 krediye gidiyor. başka krediler var. bana bile para kalmıyor. maaşa bu gidişle icra gelecek ama nasıl geliyor bu icra. ne kadar geliyor? 15 kredi ve eksi hesap faizi otomatik kesiliyor zaten. kirada gidince para kalmıyor. bankalar nasıl gönderiyor icrayı. bir kaç farklı banka var hep.

