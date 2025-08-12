Sözleşme Kazanımı ve Sendikadan İstifa ?

Şayet bu toplu sözleşmede kamu işçilerinin elde ettiği kazanımların bırakın aynısını bile elde edemez isek, acaba yetkili sendika üyeleri istifa eder mi ? Şayet etmez ise daha ne olmalı ? Şayet sendika naapsın son sözü kamu işvereni veriyor ise neden bu sendikada ısrarcılar ? Bu soruların mantıklı bir cevabını bulamıyorum. Selamlar.

