12 Ağustos 2025 10:32
Sözleşme Kazanımı ve Sendikadan İstifa ?
Şayet bu toplu sözleşmede kamu işçilerinin elde ettiği kazanımların bırakın aynısını bile elde edemez isek, acaba yetkili sendika üyeleri istifa eder mi ? Şayet etmez ise daha ne olmalı ? Şayet sendika naapsın son sözü kamu işvereni veriyor ise neden bu sendikada ısrarcılar ? Bu soruların mantıklı bir cevabını bulamıyorum. Selamlar.

gokhan.kara
Aday Memur
12 Ağustos 2025 10:37

bizde müsabaka ücreti var mesela sadece memur sen lileri yazıyorlar sadece maaş zammı ile alakası yok


xyzs
Şef
12 Ağustos 2025 10:47

Üyeler istifa etmiyor ki yönetim neden etsin :))


Kartal -Yuvası
Aday Memur
12 Ağustos 2025 11:49
Ne kadar ?
gokhan.kara, 3 saat önce

bizde müsabaka ücreti var mesela sadece memur sen lileri yazıyorlar sadece maaş zammı ile alakası yok


gokhan.kara
Aday Memur
12 Ağustos 2025 12:01

saati brüt 455 sanırım bize görev yazolmadığı için tam bilmiyorum ama ayda 17-18 sırf burdan ek ücret alanlar var

Kartal -Yuvası, 2 saat önce
Ne kadar ?
