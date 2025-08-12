Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


12 Ağustos 2025 10:46
TEİAŞ Görevde Yükselme Hayırlı Olsun

25 Ekim(idari birimler) ve 1 Kasımda(Teknik birimler) sınav yapılacak.

Gazi üniversitesinde görüşmek üzere :)


fakir.adam
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 11:22

bölgedekilerde mi gaziye gelecek


Tekmuhank06
12 Ağustos 2025 11:25

Gerçek mi ilan yok ortalıkta


KARALIMx1
12 Ağustos 2025 11:26

Herkes Ankaraya gidecek orada sınav olacak. Gazi üniversitesi ihaleyi kazandığı için onlar yapacak.


KARALIMx1
12 Ağustos 2025 11:27

Ders notları kitapçığını hazırlayanlardan biriyim. Tahmin ediyorum bu ay sonuna kadar ilan edilir.

Tekmuhank06, 2 saat önce

Gerçek mi ilan yok ortalıkta


Teiass
Aday Memur
12 Ağustos 2025 12:28

Peki Ünvan değişikliği sınavı hakkında bilginiz var mı bu sınava dahil değilse çalışma ne zaman başlar yada ne zaman sınav olur

KARALIMx1, 2 saat önce

Ders notları kitapçığını hazırlayanlardan biriyim. Tahmin ediyorum bu ay sonuna kadar ilan edilir.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bu ne biçim site heryeri reklam giriyorsun çıkıyorsun reklamKİT'lerde yapılandırmaTeiaş promosyonHavacılık Bilgi Yönetimi uzmanlığı(aim)PTT A.Ş de Yeniden YapılanmaDHMİ Çalışanları BurayaTEİAŞ Görevde Yükselme Hayırlı OlsunDSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıEÜAŞ maaş

Sözlük

bırkleyn mağarası 1 kredi kartını iptal ettirmek 1 anormal derecede sıcak hava 2 212 derece koçluk akademisi 1 Bugün olanlar 2 sahte diploma 1 babil 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1 hangi fizik prensibisin 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1

Son Haberler

Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmışYüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldıFuat Oktay: Ankara'dan 5 Yeni Ülkeye 8 Noktaya Direkt Uçuş BaşlıyorHac kaydını yenilemeyenler 2026 hac kurasına katılamayacakUraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?