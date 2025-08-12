Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 11:04
12.08.2025 Saat: 14.00

İlk zam teklifi saat 14.00'da gelecek tahminleri alalım.

Benim tahmin:

ocak 2026: %10

temmuz 2026: %8

ocak 2027: %6

temmuz 2027: %5


murat4480
Aday Memur
12 Ağustos 2025 11:13

Benim tahminim:

ocak 2026: % 12

temmuz 2026: % 12

ocak 2027: % 8

temmuz 2027: % 8


Omg Lol
Aday Memur
12 Ağustos 2025 11:24
Çift hanelerin görüleceğini sanan zavallı polyanalar var hala. Bunlar kan emici memur düşmanı.

memuriyetyerlerde
Aday Memur
12 Ağustos 2025 11:32

Konuşmalarına dikkat et biraz kardeşim. Adam tahminini yazmış ya da temennisini.

Omg Lol, 2 saat önce
Çift hanelerin görüleceğini sanan zavallı polyanalar var hala. Bunlar kan emici memur düşmanı.

Yorumsuzadam
Memur
12 Ağustos 2025 12:11

Ne zam verirlerse versinler, Kamuda ki kadro alan herhangi bir temizlik işçisi veya güvenlikten %40 aşağısı olacak.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
12 Ağustos 2025 12:35

Merkez bankasının 2026 enflasyon beklentisi %12 2027 için beklentisi %8

Hal böyleyken

2026

1. altı ay için %6

2. altı ay için %5

2027 için

1. altı ay için %4

2. altı ay için %3

teklif edilecek

Daha sonra revize dilecek ve her yıl için %1 puanlık artış olacak o kadar


üst devre
Memur
12 Ağustos 2025 12:37

ocak 2026: % 7

temmuz 2026: %5

ocak 2027: %6

temmuz 2027: %5


Üye adı yokk
Aday Memur
12 Ağustos 2025 12:39

2026 yılı için : 5,5 + 4,5 2027 yılı için : 6,5 + 5,5 buçuklu olmazsa olmaz


sezgin2121
Aday Memur
12 Ağustos 2025 12:42

Mdem söz konusu enflasyon beklentisi, İşçi zam teklifleri neden %20lerde geziniyor onu anlamadım,


milli genç
Aday Memur
12 Ağustos 2025 13:28

Birinci yıl ilk 6 ay için %24 zam uygulanacak ardından 50 TL seyyanen zam ilave edilecektir. İkinci 6 ay için %11, üçüncü 6 ay için %10 dördüncü 6 ay için %6 oranında zam yapılacaktır. (İkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde ortaya çıkacak enflasyon farkı takip eden dönemdeki zam oranına ilave edilecektir) Bizim işçi kadar değerimiz yok mu ?


kpsscalisangenc
Şef
12 Ağustos 2025 13:29

lan ne fesat içi çürümüş yavşaklar var. anasını satıyım tahmin yürütmeye bile laf söylüyorlar. Adamın içi çürümüş bulunduğu her yere içinin pisliğini salan tipler bunlar.

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon için haber konusu12.08.2025 Saat: 14.004/b sözleşmeli kadroya geçiş hakkıİzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe SayılıyorÜnvan Değişikliği Sınavı - İnşaat MühendisliğiÜnvan değişikliği hak.Adalet bakanlığı ünvan değişikliği2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkCTE Ünvan değişikliği hakkında

Sözlük

FİLİSTİN VE ITRAIL 1 eren bülbül 1 Zerengökçe 2 kantaron yağı 2 kıtlama şekerle çay içen insan 1 anormal derecede sıcak hava 2 bırkleyn mağarası 1 değerlendirmek 1 babil 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1

Son Haberler

Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmışYüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldıFuat Oktay: Ankara'dan 5 Yeni Ülkeye 8 Noktaya Direkt Uçuş BaşlıyorHac kaydını yenilemeyenler 2026 hac kurasına katılamayacakUraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?