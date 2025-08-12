Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
12 Ağustos 2025 11:13
Zamma gerek yok..!
Zamma gerek yok işçi ne alıyorsa aynı haklar memura verilsin. Bundan sonra işçi sendikası yetkili olsun memur sendikalari kapatilsin

% lik zamma (enflasyon farkına) odaklanmaktansa yan haklara, ek puan artışlarına vs. odaklanılsa asıl kazanım orada olacak yoksa sadece enflasyon oranında artış oluyor ve insanlar yıllardır inatla bunun üzerine odaklanmaya devam ediyor. Sonra da maaş yetmiyor diye ağlıyor millet ama memurların çoğu sendika üyesi. Bindiği dalı kesip düştükten sonra ağaca sövmek gibi bir şey.

