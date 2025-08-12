Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İl İçi Sıra Atama İlişik Kesme Süresi Ne Kadar?
İl içi sıra ataması ile tayinim çıktı kaç gün içerisinde başlama yapma hakkımız var mehil müddeti işliyor mu il içinde?

bahçesaray
Şef
12 Ağustos 2025 12:04
müdür ne zaman tebliğ ederse , o gün ilişik kesilir ya aynı gün ya da takip eden iş günü yeni okulda göreve başlanır

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Ağustos 2025 12:10

Genel kural olarak tayini çıkan bir personel tayin yazısının kendisine tebliğ edilmesinden sonra:

Eğer aynı yere tayini çıktıysa (yani çalıştığı ya da ikamet ettiği belediye sınırları içinde) ertesi iş günü

Eğer farklı yere (yani hem ikametinizden hem de çalıştığınız yerden başka bir ilçeye) tayini çıktıysa 15 gün sonra yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır.

Gördüğünüz üzere burda ilişik kesme diye bir uygulama yoktur. Tebliğle birlikte süreç başlar. İlişiğin ne zaman kesildiğinin önemi yoktur. Uygulamada tebliğle birlikte ilişik kesildiği için bu işlem ilişik kesmeyle ilişkilendiriliyor ama işin aslı tebliğdir.

Aynı yer farklı yer tabirleri Harcırah Kanunu ve ilgili tebliğlerde açıklanmıştır.

