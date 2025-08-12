Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 11:27
kabul etmiyorum.

1-İşçi kardeşlerime verilen maaş zamından daha az bir oranı kabul etmiyorum.

2-Taban aylığımın asgari ücret altında olmasını kabul etmiyorum.

3- Tediye, ikramiye, yemek ücreti ve yol parasının sadece belli bir devlet kesiminde çalışanlara ödenmesini kabul etmiyorum.

4-Devletin kendi içinde ayrımcılık yapıp üvey evlat muamele yapmasını kabul etmiyorum.

5-Mühendislerin işçi kardeşlerimden daha az bir maaş alacağı sistemi kabul etmiyorum.

6-Sendikaların suskunluğunu ise hiç ama hiç kabul etmiyorum.


sorumlumemur79
Aday Memur
12 Ağustos 2025 11:51

HALA MEMURSEN VE KAMUSENE ÜYE OLANLARI KABUL ETMİYORUM


FırençeskoTotti
Aday Memur
12 Ağustos 2025 11:57
5. madde saçma olmuş. Sadece mühendis mi değerli bu memlekette?

Vedelii
Şef
12 Ağustos 2025 11:57
malum sendikalara üye olanlara hakkımı helal etmiyorum. son yıllarda imzalanan sözleşmelerde sizinde vebaliniz var.

gokhan.kara
Aday Memur
12 Ağustos 2025 12:04

hükümet : tamam :)


raulgonzalez07
Aday Memur
12 Ağustos 2025 12:13

Bende mühendis değilim ancak karşılaştırma yapabilmek için o unvanı uygun gördüm.

FırençeskoTotti, 2 saat önce
Memur1212
Şef
12 Ağustos 2025 13:13

+1


Memur1212
Şef
12 Ağustos 2025 13:14

Torpilli işçilerin hak aramasını hazım ve kabul etmiyorum.

