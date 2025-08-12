Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
12 Ağustos 2025 11:41
İNGİLİZCE EĞİTİM ÖDENEĞİ ACİL YARDIM

Arkadaşlar merhabalar , bu sene açıklanan aylık 3000 TL ödenek konusunda sıkıntı yok ama sorun yaşadığımız olay şu , kişi online olarak ders alacağını söylüyor bununla ilgili net bir hüküm var mı. MEB onaylı bir kursun online eğitimini alabilir mi ?

