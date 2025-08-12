Bakanlığa Verdiğimiz dilekçenin takibi hk.

dilekçe kanunu madde7: Türk vatandaşlarının ve Türkiye?de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 30/otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

der kanunda siz onu takip etme gibi bir şansınız onu sadece bakanlığa verdiğiniz evrak kayıttaki kişi görebilir kime gitmiş l,şu an nerde diye ama arayıp sözel olarak sorduğunuzda cevap veredebilirler vermeyedebilirle kanune cevap sözel cevap verme zorunlulukları yok sizs fakat resmi olarak 30gün içinde dönmek zorundalar size yazılı olarak