Önlisans KPSS de yaş sınırı

Merkezi atamada yaş sınırı yok , ösym üzerinden alım yapan bakanlıklarda koymuyor.Kariyer kapısında kendileri belirliyor.Genelde 30-35-40 yaş sınırı koyabiliyorlar.

Okuduğun bölümün merkezi atamada kodunu aradım son atamada 1 kişi , bir öncekinde 2 kişi alınmış o kodla sadece.

3001 koduyla hizmetli , koruma ve güvenlik , şoför alımları oluyor.Hatta şuan gençlik ve spor bakanlığı kariyer kapısında 40 yaş sınırı ile önlisans kpss ile çok sayıda güvenlik alımı yapıyor.Yani kpss hazırlanırken araya bir güvenlik belgeside sıkıştırırsan işin baya kolaylaşır.

Adalet bakanlığıda IKM hariç yaş sınırsız alım yapıyor ama mülakat var yani alım sıradan vatandaş için aslında yok.