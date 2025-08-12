KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
12 Ağustos 2025 13:44
Önlisans KPSS de yaş sınırı

Merhaba ben 35 yaşındayım. Önlisans bankacılık ve sigortacılık mezunuyum 2026 önlisans kpss ye girmeyi düşünüyorum. Sorum şu yaş sınırlaması var mı ? Eğer yoksa sadece düz memurluk için mi başvurabilirim kaç puan almam lazım ? Bilgili arkadaşlardan destek istiyorum.


SkuLL059
Memur
12 Ağustos 2025 17:23

Merkezi atamada yaş sınırı yok , ösym üzerinden alım yapan bakanlıklarda koymuyor.Kariyer kapısında kendileri belirliyor.Genelde 30-35-40 yaş sınırı koyabiliyorlar.

Okuduğun bölümün merkezi atamada kodunu aradım son atamada 1 kişi , bir öncekinde 2 kişi alınmış o kodla sadece.

3001 koduyla hizmetli , koruma ve güvenlik , şoför alımları oluyor.Hatta şuan gençlik ve spor bakanlığı kariyer kapısında 40 yaş sınırı ile önlisans kpss ile çok sayıda güvenlik alımı yapıyor.Yani kpss hazırlanırken araya bir güvenlik belgeside sıkıştırırsan işin baya kolaylaşır.

Adalet bakanlığıda IKM hariç yaş sınırsız alım yapıyor ama mülakat var yani alım sıradan vatandaş için aslında yok.

