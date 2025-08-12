Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 13:49
CTE Ünvan değişikliği Gıda Mühendisliği Bölümü

Cte Ünvan Değişikliği sınavında Gıda Mühendisliği sınavına girecek kaç kişiyiz , 2023 Sınav soruları elinde olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik12.08.2025 Saat: 14.00Promosyon için haber konusu4/b sözleşmeli kadroya geçiş hakkıİzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe SayılıyorÜnvan Değişikliği Sınavı - İnşaat MühendisliğiÜnvan değişikliği hak.Adalet bakanlığı ünvan değişikliği2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkCTE Ünvan değişikliği hakkında

Sözlük

kettle'la su ısıtıp duş almak 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 2 kredi kartını iptal ettirmek 1 değerlendirmek 1 sahte diploma 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 Ss 1 karpuz 1 lav 1

Son Haberler

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer, tüm görevlerinden istifa ettiErdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekteKomşusunun altınlarını çalıp sıfır araç aldıCevdet Yılmaz: Enflasyon 14 aydır kesintisiz geriliyorHastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?