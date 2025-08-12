Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sınavsız Kadro Verilen İşçiler Memurdan Neden Fazla Alıyor?

Bir ülke düşünün bir tarafta hayatını eğitime adamış zorlu yollardan geçmiş üniversite kpss derken stresli sıkıntılı yollardan geçip atanmış memur grubu bir tarafta eğitimi çoğunlukla ortaokul lise mezunu olan kişilerin sınavsız kadroya alınıp memurun nerdeyse 1,5-2 katı maaş alan insanlardan oluştuğu bir işçi grubu. Adaletli bir sistem olduğunu iddaa edecek bir ALLAH ın kulu var mıdır? Herşeyi geçtim eşit maaş bile vermiyorlar fazlayı geçtim.

