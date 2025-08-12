Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
12 Ağustos 2025 13:51
Sınavsız alınan işçiler memurların nerdeyse 2 katı maaş alması adalet mi?

Bir ülke düşünün bir tarafta hayatını eğitime adamış zorlu yollardan geçmiş üniversite kpss derken stresli sıkıntılı yollardan geçip atanmış memur grubu bir tarafta eğitimi çoğunlukla ortaokul lise mezunu olan kişilerin sınavsız kadroya alınıp memurun nerdeyse 1,5-2 katı maaş alan insanlardan oluştuğu bir işçi grubu. Adaletli bir sistem olduğunu iddaa edecek bir ALLAH ın kulu var mıdır? Herşeyi geçtim eşit maaş bile vermiyorlar fazlayı geçtim.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 14:41

Çalışma bakanının ya temizlik işçisinin aldığı maaştan haberi yok, ya da alanen bunlar memuru bitirmeye yemin etmiş. İnsan şu teklifi verirken utanır, temizlik yapan adamla memuru nasıl eşitleyeceksin bu zamla. Hiç mi utanmanız arlanmanız yok sizin?

