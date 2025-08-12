Bolu kreş tavsiye

Merhaba tayinimiz Bolu'ya çıktı. 2,5 yaşında oğlumuz için kreş bakıyoruz. tavsiye edeceğiniz kreş var mı? Ayrıca Bolu'da özel olmayan kreşler hangileri acaba? Şimdiden teşekkür ederim

