12 Ağustos 2025 14:11
Yüzde 10
Memurlar asla sizi ve malum sen'e üye memurları affetmeyecek

Tacinardi
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:12

Total mi 6 aylık mı


Painkiller0101
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:14

10+6


firatli_genclik
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 14:14

Çok iyi bir rakam


kpsscalisangenc
Şef
12 Ağustos 2025 14:15

babayı verdiler


skarner
Memur
12 Ağustos 2025 14:16

2027 için 4+4 beklentimizin bile altında


bendjdikkat
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:16

vallahi pes billahi pes.


hsynkrt33
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:16
malum sen üyeleri eksiyi basmış hemen :D verin ordan çakma bir akıllı saat keyifleri yerine gelsin

egop0
Memur
12 Ağustos 2025 14:16

Yazıklar olsun.


Zabitkatibi.1905
Memur
12 Ağustos 2025 14:18
1 er kişilik Türk kahvesi versinler üyelerine tav olurlar.

Painkiller0101
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:21

Allah hükümedimizden razı olsun , devledimiz başımızdan eksik olmasın. Zam verilmese de olur


TalhaEymenn
Memur
12 Ağustos 2025 14:21
bu rakamlarin bir önemi yok zaten.enflasyon yuksek olduğu için verilen zam üzerine enflasyon farki ile yüzde 20 leri buluyor maaş artışı

FırençeskoTotti
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:23
Aldığın zamcığı dağıt o zaman yeğenim
Painkiller0101, 4 saat önce

Allah hükümedimizden razı olsun , devledimiz başımızdan eksik olmasın. Zam verilmese de olur


Painkiller0101
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:23

İyi de 4 ay cepten yiyorsun onu da düşünmelisin.

TalhaEymenn, 4 saat önce
bu rakamlarin bir önemi yok zaten.enflasyon yuksek olduğu için verilen zam üzerine enflasyon farki ile yüzde 20 leri buluyor maaş artışı

Semir0617
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:24

Sırf siyasi saiklerle memursene üye olanlara yazıklar olsun diyorum. Sendikada siyaset olmaz. Hükümet memursenin üye sayısına bakınca memur memnun zannediyor sizin yüzünüzden. 300-500 Tllik uyduruk şeyler için memuru sattınız.


tolgperperek
Daire Başkanı
12 Ağustos 2025 14:25

Sendikalar şemsiye veriyormuş yanında hediye


TalhaEymenn
Memur
12 Ağustos 2025 14:26
iyi de memursen yüzde 85 zam istedi hükümet yüzde 16 zam verdi. Napsın memursen hükümete silah mı çeksin
Semir0617, 4 saat önce

Sırf siyasi saiklerle memursene üye olanlara yazıklar olsun diyorum. Sendikada siyaset olmaz. Hükümet memursenin üye sayısına bakınca memur memnun zannediyor sizin yüzünüzden. 300-500 Tllik uyduruk şeyler için memuru sattınız.


Painkiller0101
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:27

Biz sendikamızdan memnunuz. Sendikamız her zaman memurun yanında olmaya devam edecektir.

Semir0617, 4 saat önce

Sırf siyasi saiklerle memursene üye olanlara yazıklar olsun diyorum. Sendikada siyaset olmaz. Hükümet memursenin üye sayısına bakınca memur memnun zannediyor sizin yüzünüzden. 300-500 Tllik uyduruk şeyler için memuru sattınız.


FırençeskoTotti
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:29
Bedavadan bardak mı verdiler, yoksa telefon şarjı mı?
Painkiller0101, 4 saat önce

Biz sendikamızdan memnunuz. Sendikamız her zaman memurun yanında olmaya devam edecektir.


Memur bayan
Memur
12 Ağustos 2025 14:30

şimdi 3600 tediye ikramiye sosyal haklar yok mu sonra mı gelecek:????


Tacinardi
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:30

Anana neden küfür ettiriyorsun yazık

firatli_genclik, 4 saat önce

Çok iyi bir rakam

