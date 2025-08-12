Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
12 Ağustos 2025 14:15
%10
zam

avenger1907
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:17
vallahi yazık. yetkili sendika da olanlar, eğer bu oranlara yakın zam gelirse süreç sonunda, hepinize yazıklar olsun.

kimuni
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 14:17

ne bu toplu sözleşme mi? nasıl dağılmış detaylar belli mi öyleyse?


karub9191
Şef
12 Ağustos 2025 14:20

O sendika ve... Üyelerine çok bile.


asadaf1993
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:25

2026 ilk 6 ay %10 ikinci 6 ay %6 2027 ilk 6 ay %4 ikinci 6 ay %4 Hükümetin teklifi.


egop0
Memur
12 Ağustos 2025 14:26

Yazıklar olsun!


kimuni
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 14:26

ne %10 u o sadece ilk 6 ay için. az önce tv de izledim.

2026 nın ikinci 6 ayı için %6 , 2027 nin ilk 6 ayı için %4 ve 2027 nin ikinci 6 ayı için de %4 şeklinde teklifat.


yorguntarihçi
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 14:28

Yapımda ve yayında emeği geçenlere Allah akıl fikir ve vicdan versin


erdem.k88
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 14:30
şöyle işçi sendikası gibi tuttuğunu koparan bir sendika olmadıki yıllarca memur ezildikçe ezildi. bakalım kaç buçuğa alkış dinleyeceğiz.

asadaf1993
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:34

2024-2025 için yapılan sözleşmede 15 - 10 - 6 -5 şeklindeydi.


eseslifirat
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:35

3.5 da anlaşılır dert etmeyin.


berkaydal
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 14:39

İlk yıl kümülatif 13.3 eder.

İkinci yıl kümülatif 6,08 eder.

İki yılın sonunda %20 gibi bir artış olur maaşınızda. O da vergi diliminden ne kalırsa cebinize bilmiyorum.

TÜİK verileri hariç hesabınızı yapın. 50 bin lira alan 2027 sonunda 60 bin alacak. 60 alan da 72 alacak. :))


Yasin.Ozen
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 14:45

İnşallah matematik öğretmeni değilsinizdir.

berkaydal, 4 saat önce

İlk yıl kümülatif 13.3 eder.

İkinci yıl kümülatif 6,08 eder.

İki yılın sonunda %20 gibi bir artış olur maaşınızda. O da vergi diliminden ne kalırsa cebinize bilmiyorum.

TÜİK verileri hariç hesabınızı yapın. 50 bin lira alan 2027 sonunda 60 bin alacak. 60 alan da 72 alacak. :))


3misfortune
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:45

Bu sendikanın çoğunluk üyesi MEB personeli


envai2020
12 Ağustos 2025 14:48

İyi olmuş,ohhhhhh....Memnun, Sarı sendlka uyelerine 1 bardak da su ver abisi.Yanmislar.isi.


berkaydal
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 15:32

50 bin lira maaş.

İlk 6 ay için. %10

Ocak ayında maaşım. 55 bin lira olacak.

55 bin x 6 = 330 000 lira cebime girecek.

Temmuzda gelecek %6 daha.

55 bin lira olacak 58300.

58300 x 6 = 349800 lira.

Toplayalım: 349800+330000 = 679800

Bölelim aylık kazanca. 12'ye yani. O da aylık 56650 lira eder.

Demek ki 50 000 liramız 6650 zam almış ilk yıl için. %13,3

İkinci yıla geçerken devletin önerisi %4. +4'ün de yıllık getirisi aynı hesapla %6.08 eder.

O hesapla da 2027 Aralık maaşın 63 bin olur. Yıllık ortalaması da 61800. Yani 50 bine göre %22 zam almış olursun. 50 bin maaş alan 60 değil 61800.

Alınan Toplam sayısal artışı %20 yazmışım. O hatalı. %26'lık bir artış söz konusu lakin tek değeri 2028 yılı hesaplarken lazım.

Yasin.Ozen, 3 saat önce

İnşallah matematik öğretmeni değilsinizdir.


firatli_genclik
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 15:44

58000 TL artı ekders sene başı eğitim öğretim tazminatı


a1981
Müsteşar
12 Ağustos 2025 16:39

Ocak ayında okuldaki öğretmen ve temizlik işçisi ablamızın maaşlarını sormak lazım..


Ddevran
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 17:04

İşçiye 6 ayda yüzde 24 zam memura koca 2 yil icin yüzde 24 zam Allah bereket versin...


Soner Eraslan
Memur
12 Ağustos 2025 17:06
vergi diliminin %15e sabitlenmesi de kabul edilmemiş zaten
