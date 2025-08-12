Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
12 Ağustos 2025 14:17
Hükümetin Zam Teklifi
2026- 10+6 2027- 4+4

asadaf1993
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:24

2026 ilk 6 ay %10 ikinci 6 ay %6 2027 ilk 6 ay %4 ikinci 6 ay %4 Hükümetin teklifi.


delibirpsikolog
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:26
memur-sen başkanı Kırıkkale üniversitesinin adıyla uğrasmak yerine bizim meselelerimizle uğraşsa böyle olmazdı neyse hepsinin üzerine +1 hayırlı olsun

Ahmet can10
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:26
Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar

ErenMarmara
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:32

Kpss ile atanmış, zorlu süreçler geçirmiş, en az lisans yapmış memur ilkokul mezunu işçiden daha az maaş alacak. Bunların Allah'ı kitabı vallahide yok billahi de yok.


asadaf1993
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:34

2024-2025 için yapılan sözleşmede 15 - 10 - 6 -5 şeklindeydi.


Ferhatsrn
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:37
ağam bizimle billür geçiyor .

Deli-Kurt2017
Şef
12 Ağustos 2025 14:42

Kabul etmiyoruz. Buçuk lu versinler. Yillca alistik buçuklu almaya. Ornek:2026=9,5+5,5 ve 2027=3,5+3,5


reis73
Daire Başkanı
12 Ağustos 2025 14:47

Şimdi bunu bir iki puan yükseltirler daha sonra meslek sendikaları devreye girer her sendika kendi kurumundaki personel için masaya oturur el altından öğretmenlerin ek ders ücreti eğitime başlama ödeneğine iyi bir zam sağlık personeline döner sermayesine iyi bir zam diğer memurların fazla çalışma ücretlerini iyi bir zam vererek masada imzayı atarlar olan yine maaş harici hiçbir ek ödeme almayan polise olur


Vardır bir hayır
Şef
12 Ağustos 2025 14:48

Taban maaşa yapılmayacak hiçbir oran-zam kabul edilemez kabul edilmesi teklif dahi edilemez

