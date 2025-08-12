Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 14:18
Bozdur Bozdur Harca.!

&#128204; 2026 ilk 6 ay: %10

&#128204; 2026 ikinci 6 ay: %6

&#128204; 2027 ilk 6 ay: %4

&#128204; 2027 ikinci 6 ay: %4


sanallatm
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:19
Zamcık

baris5866
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:20

Alay ediyorlar . Hadi bakalım Ali top sende bunu memura nasıl yedireceksin görelim


çokçalışan
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:21
Zamımıza koyacaklar yine

atakanyurt
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:23

Memursene üye olanlara çok bile. ayıptır günahtır istifa edin artık. sendikasız olun daha iyi!!!!!!!


Mytmoor
Memur
12 Ağustos 2025 14:25

Memmunsen, falansen, filansen üyelerimiz ne der bu duruma acaba? bi kulağımızın arkası kalmıştı


Semir0617
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:39

Memursen üyelerine hakkımız haram olsun.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak zammı ve temmuz farkı2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Yüzde 10Toplu Sözleşme TeklifKamu İşçisi ile MemurKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak 12-13Zam Teklifi Gayet Makul ve YeterlidirAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen600 bin büyüktür 4 milyon

Sözlük

zıt kutupların birbirini çekmesi 1 rüya 1 kantaron yağı 2 bırkleyn mağarası 1 Ss 1 karpuz 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 babil 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1 eren bülbül 1

Son Haberler

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer, tüm görevlerinden istifa ettiErdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekteKomşusunun altınlarını çalıp sıfır araç aldıCevdet Yılmaz: Enflasyon 14 aydır kesintisiz geriliyorHastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?