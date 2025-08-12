Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 14:30
memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettiniz

TOPLU SÖZLEŞME SONUCUNDA ALINACAK HER SONUÇTAN MEMURSEN VE KAMUSEN ÜYELERİ SORUMLUDUR. BU İŞ VEBAL İŞİDİR


Son5yil
Şef
12 Ağustos 2025 14:31

Yahu adamlar ağızlarından Allah, din, kitap lafını düşürmeden ayaküstü memurun ocağını söndürüyorlar, bir de istifa mı edecekler :D


Memurilanlari
Şef
12 Ağustos 2025 14:32

Onlar anlamazlar anlasalar memursene yetki vermezlerdi. Emin ol memursen uyeleri hangi konfedarasyona üye olduklarını bile bilmiyorlardir. Zamanında atmışlar imzayı gitmişler.


Mussa1453
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:53

Sendika başkanlarının açıklamalarını dinledim sadece Birleşik kamu iş başkanı grevse grev dedi.diğerleri boş boş konuştu sadece ben derhal Birleşik kamu iş sendikasına geçiyorum


Son5yil
Şef
12 Ağustos 2025 14:55

Bak hala bir memursenli buraya gelip yazmıyor. Ar damarınız çatlamış sizin, ne denirki başka...


ahmet0688
Aday Memur
12 Ağustos 2025 17:28

Bu sendikaya üye olanlar bir yerlerden bir şeyler koparırım derdine düşmüş, biraz kafaları olsa

