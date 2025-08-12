Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 14:33
Bu Forumda MEMUR-SEN Üyesi Yok...

Çok şaşırtıcı bişey değil mi.... Tonla konu açıp memursen üyesi olanları açıklamaya davet ediyoruz ama biri bile gelmiyor... Neden arkadaşım neden, neden hala üyesin? Ve sen neredesin , bi gel buraya bi açıklama yap...


Son5yil
Şef
12 Ağustos 2025 15:02

Yürekli bir memur-sen üyesi aranıyor... Tek istediğimiz şey, neden hala sendikada olduğunu bir cümleyle açıklaması!!!


alibrtc
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 15:23

onlar yorumlara - basma dışında yürek taşımıyorlar


FırençeskoTotti
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:50
Cevapları hazır: Bedava bardak, powerbank, kalem var. Ha bide her ay 400-500 lira sendika parası.

üçbuçukali
Müsteşar
12 Ağustos 2025 15:58

belki de powerbank seviyordur :))

Son5yil, 3 saat önce

Yürekli bir memur-sen üyesi aranıyor... Tek istediğimiz şey, neden hala sendikada olduğunu bir cümleyle açıklaması!!!

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak zammı ve temmuz farkı2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Yüzde 10Toplu Sözleşme TeklifKamu İşçisi ile MemurKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak 12-13Zam Teklifi Gayet Makul ve YeterlidirAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen600 bin büyüktür 4 milyon

Sözlük

kıtlama şekerle çay içen insan 1 Ss 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 3 hangi fizik prensibisin 1 sahte diploma 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 1 değerlendirmek 1 kettle'la su ısıtıp duş almak 1 Zerengökçe 2 FİLİSTİN VE ITRAIL 1

Son Haberler

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer, tüm görevlerinden istifa ettiErdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekteKomşusunun altınlarını çalıp sıfır araç aldıCevdet Yılmaz: Enflasyon 14 aydır kesintisiz geriliyorHastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?