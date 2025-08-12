Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 14:37
Ali Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen

İşçilerle memurlar arasındaki farkı görün. 16 nerede 35+Seyyanen nerede?

Memur-sen den istifa edin artık yeter ya


Memurilanlari
Şef
12 Ağustos 2025 14:38

Ekonomi kötü enflasyon beklentisini su kadar diyorlar ama işçiye verilirken memura işçinin yarısının yarısını veriyorlar.


Avcıkurt
Aday Memur
12 Ağustos 2025 14:59

Bence sendikalar hiçbir işe yaramıyor lağv edilip memurların kendi seçeceği bir kuruluş anlasma yapılmalı Avrupa daki ücretleri almıyoruz devletimizin fedakarlık yapmasi gerek memur sendikaları hiçbir işe yaramıyor.Çin iş modeli Türkiye'yi batiracak bence yakında asgari ucretten bı farkı kalmayacak memur maasinin


Memurilanlari
Şef
12 Ağustos 2025 15:10

Maaşını devlet ödüyor sendikacilarin. Her üye kendi cebinden odemeli sendika parasini. Devletin maaşını ödediği adam bizi nasıl temsil edebilir!

sucukluyumurta1
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 15:15

Kurumdaki temizlik işçisi abi mesaj atmış "hahahahhahahh aldınız mı zammı" diye.. Şu bile durumun vehametini gösteriyor.. Resmen ilkokul mezunu kura ile alınan veya taşerondan kadroya geçen tiplere memuru maskara, dalga konusu ettiniz. Bakanlar utanmıyor mu, sizde okudunuz, daha çok memur kökenli kadrolardan geliyorsunuz. Yanınızda müdürler çalışıyor, şefler çalışıyor, bir bakan olarak bu teklifi vermeye utanmadınız ml? Temizlik işçisinden daha az maaş alan hizmetli, memur olmaz bunu çözmek zorundayız demiyor musunuz? Vicdanınız bu kadar mı köreldi, bu kadar mı devletin adaletinden yoksunsunuz?


celil4343
Daire Başkanı
12 Ağustos 2025 15:15

Bu sayfada yoğun bir şekilde 10 + 6 yada 8 + 8 gibi rakamlar beklenti olarak 1 aydır yazılıyor. Sonra bu rakam gelince kıyameti kopartıyorsunuz. Siz zaten gündemi belirlemişsiniz, suçu kimde arıyorsunuz.


dmys
Memur
12 Ağustos 2025 15:16

işçi zammında ekonomi iyiydi birden bozuldu yoksa aynı olacaktı arkadaşlar.


dmys
Memur
12 Ağustos 2025 15:21

sorun memur-sen değil ki adamlar istedi. sorun vermeyende.


Memurilanlari
Şef
12 Ağustos 2025 15:37

İşçi sendikası başkanı da istedi aldı. Demek ki Ali istememiş. Masada satmış memuru.

r.diyojen
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 15:41

Bu öneriye katılıyorum. Bir tane işçi sendikasını kendimize vekil tayin etsek, sendikaya da aldığı ücretle orantılı bir ödeme yapacak olsak söke söke hakkımızı alırlar.

çokçalışan
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:46
Neerde istedi bileşik iş açıklama yaptı yetkili sendika emeklinin seyyanen zammını masaya taşımamış.
dmys
Memur
12 Ağustos 2025 16:20

imzalamıyor ki hakeme gidiyor o da vermiyor. kim vermiyor çok açık.

qwertyas
Daire Başkanı
12 Ağustos 2025 16:44
yüzdelik oranlarin bir anlamı yok en fazla olacağı %12+8, 5+5 bunlarda her türlü enflasyon altında kalacak. oranlardan ziyade tediye, ikramiye, yol,yemek, es ve cocuk yardimi arttırılması vb. konular daha önemli. bu zammın yanina 5 bin taban ayliga artış, es yardimini 3000 ek gösterge, cocuk yardimini 1000 ek gosterge, 2000 ek gösterge yemek, 1000 ek gösterge yol yardimi ekleyin elle tutulur bir seviyeye çıkar. sendika başkanı da hükumette, yazar cizerlerde sürekli zam oranlari üzerinden gundem yapiyor.
