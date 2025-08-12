Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ek iş yapma yasal hale getirilse nasıl olur, %4 zam çok düşük değil mi?

merhabalar,

Mevcut durumda hiç ek iş yapmıyorum yani sadece ve sadece kurumumda öğretmenlik.(dışarıdan gelen özel ders taleplerini bile reddettim). bence bu konu görüşülse güzel olur. Yani bir kolaylık sağlansa güzel olurdu.

Fikirleriniz?


guardline
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:02

Ek iş serbest olmalı. Yazın 3 ayı dolu dolu değerlendiririm. Kışın resmi tatilleri değerlendiririm.


Ömer Oktay
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:29
sabırla beklediğim tasarı,inşallah olur

Deli Dumrul 65
Aday Memur
12 Ağustos 2025 17:00

Güzel kardeşim.işciye yüzde 24 vermişken; elektrik, doğalgaz zammı almış başını giderken evet yüzde 10 çok düşük mantıken ve vicdanen. Ama hakkı verilerek yapılan öğretmenlik mesleği en azından kendi adıma konuşmam gerekirse ek işe fırsat verecek ne fiziksel ne zihinsel güç bırakır.Bakma sen ek iş kovalayan kişilere maalesef asıl işlerinden feragat ederek bunların peşinden gidenler fazla kazanma hırsıyla asıl öğretmenlik işlerinden hak yemiş oluyor.Hatta bu yüzden ek dersin bile fazla olmasına karşıyım çünkü nicelik arttıkça nitelik düşüyor.Adam hakkını veriyor muyum demeden kurs, nöbet, belletmenlik peşinde koşuyor.ne için üç kuruş ekders için.O yüzden ek dersinde düşük olması çok iyi olur.Bu açıdan ek ders yada özel iş değil asıl mesele düzgün bir maaş ve düzgün emekli maaşı olmasıdır.

İşini hakkıyla yapan kişileri tenzih ederim.

