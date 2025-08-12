Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Ocak 12-13

Eğer yıl sonu enflasyon tahmini doğru çıkar ve bu şekilde %10 şekilde toplu sözleşme kabul edilirse ocakta 12-13 artış olur. Komik rakam. &#128514;


ideaid
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 15:07

Enflasyon farkı sadece 2-3 mü çıkar... çok az olmuş bence..


Exsoso
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:09

Düzeltme yapıyorum yanlışlıkla 12 aya bakmışım. Böyle olursa yüzde 16-17 arası geliyor.


XY123XY
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:10

Enflasyon farkı teklifte yok


spartalı77
Şef
12 Ağustos 2025 15:11
mevcut şartlarda öngörüleri tutarsa TÜİK farkı ile beraber temmuz-Aralık arası enflasyon %10 u geçmez. o yüzden herhangi bir enflasyon farkı olmaz. keşke doğru hesaplasalarda enflasyon farkı çıkmasa. gel görki enflasyon farkı çıksın diye dua eder oldu millet. TÜİK yüzünden.
ideaid, 3 saat önce

Enflasyon farkı sadece 2-3 mü çıkar... çok az olmuş bence..


çokçalışan
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:11
Yok ya %8 civarı çıkar bakma sen onlara
ideaid, 3 saat önce

Enflasyon farkı sadece 2-3 mü çıkar... çok az olmuş bence..


Exsoso
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:13

Nasıl yani? Normalde zaten böyle ilerlemiyor mu? 6 aylık enflasyonXtoplu sözleşme/bir önceki toplu sözleşme.

XY123XY, 3 saat önce

Enflasyon farkı teklifte yok


fani_madida
Daire Başkanı
12 Ağustos 2025 15:14

Enflasyon farkı hakkı toplu sözleşmede kazanılmış haktır, her dönem oldu, bu dönemde de enflasyon farkı olacak.

XY123XY, 3 saat önce

Enflasyon farkı teklifte yok


Exsoso
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:15

Evet haklısınız yanlış yere bakmışım.

çokçalışan, 3 saat önce
Yok ya %8 civarı çıkar bakma sen onlara

XY123XY
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:15

Bugüne kadar gelen bütün teklifler zam+enflasyon farkı idi, bu yıl ise sadece zam.

Resmi metni görmek lazım ama İnşallah sadece unutulmuştur.

Exsoso, 3 saat önce

Nasıl yani? Normalde zaten böyle ilerlemiyor mu? 6 aylık enflasyonXtoplu sözleşme/bir önceki toplu sözleşme.


sezai0619
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 15:15

%10 u geçen kısım değil %5'i geçen kısım enflasyon farkı oluyor. Yıl sonu enflasyon hedefi %29. Ne yapıp edip bu rakamın üstüne çıkmasına izin vermezler. Yıl sonu enflasyonu yüzde 29 olursa da %5,3 enflasyon farkı oluyor. Yani yüzde 10 ile beraber maksimun ulaşılacak oran 15,83.

spartalı77, 3 saat önce
mevcut şartlarda öngörüleri tutarsa TÜİK farkı ile beraber temmuz-Aralık arası enflasyon %10 u geçmez. o yüzden herhangi bir enflasyon farkı olmaz. keşke doğru hesaplasalarda enflasyon farkı çıkmasa. gel görki enflasyon farkı çıksın diye dua eder oldu millet. TÜİK yüzünden.

spartalı77
Şef
12 Ağustos 2025 15:16
o dediğiniz ikinci 6 ay için geçerli değil mi ?
sezai0619, 3 saat önce

%10 u geçen kısım değil %5'i geçen kısım enflasyon farkı oluyor. Yıl sonu enflasyon hedefi %29. Ne yapıp edip bu rakamın üstüne çıkmasına izin vermezler. Yıl sonu enflasyonu yüzde 29 olursa da %5,3 enflasyon farkı oluyor. Yani yüzde 10 ile beraber maksimun ulaşılacak oran 15,83.


Exsoso
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:25

Yok her zaman bir önceki dönemin üstü fark oluyor.

spartalı77, 3 saat önce
o dediğiniz ikinci 6 ay için geçerli değil mi ?

spartalı77
Şef
12 Ağustos 2025 15:26
anladım hocam teşekkür ederim.
Exsoso, 3 saat önce

Yok her zaman bir önceki dönemin üstü fark oluyor.


sezai0619
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 15:27

Temmuzda %5 artış oldu. Dolayısıyla bu oran temmuz-ocak aralığını kapsadığı için %5'i geçen kısmı enflasyon farkı olarak verilecek. İkinci 6 ayda ise yüzde 10'u geçen kısmı enflasyon farkı olarak verilecek ki büyük ihtimal 2026 temmuz ayında enflasyon farkı oluşmaz.

spartalı77, 3 saat önce
o dediğiniz ikinci 6 ay için geçerli değil mi ?

spartalı77
Şef
12 Ağustos 2025 15:28
teşekkürler sağolun hocam.
sezai0619, 3 saat önce

Temmuzda %5 artış oldu. Dolayısıyla bu oran temmuz-ocak aralığını kapsadığı için %5'i geçen kısmı enflasyon farkı olarak verilecek. İkinci 6 ayda ise yüzde 10'u geçen kısmı enflasyon farkı olarak verilecek ki büyük ihtimal 2026 temmuz ayında enflasyon farkı oluşmaz.


debug
Müsteşar Yardımcısı
12 Ağustos 2025 16:17

Normalde tekliflerde enf farkı yazardı... inşallah böyle bir ihanete tamam demezler


srvngrc
Daire Başkanı
12 Ağustos 2025 16:35

Bakan artık hedef enflasyona göre zam yapılacak derken size bir daha enflasyon farkı yok demeye çalışmış demek ki.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
12 Ağustos 2025 16:45

Tarihinden ve hangi toplu sözleşme olduğunu hatırlayamadığım ama enflasyon farkı olmadan sadece rakamsal bir oranla memur ve hükümetin anlaştığı oldu!. Hatta enflasyon farkı almadığı için bayağı zararlı çıkmıştık! taban aylığa zam yapılmıştı ama yıl sonu oluşan enflasyon daha fazla olduğundan taban aylığa yapılan zamdan fazla olduğundan memur zararlı çıkmıştı. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum

XY123XY, 3 saat önce

Bugüne kadar gelen bütün teklifler zam+enflasyon farkı idi, bu yıl ise sadece zam.

Resmi metni görmek lazım ama İnşallah sadece unutulmuştur.

