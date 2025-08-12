Ocak 12-13

mevcut şartlarda öngörüleri tutarsa TÜİK farkı ile beraber temmuz-Aralık arası enflasyon %10 u geçmez. o yüzden herhangi bir enflasyon farkı olmaz. keşke doğru hesaplasalarda enflasyon farkı çıkmasa. gel görki enflasyon farkı çıksın diye dua eder oldu millet. TÜİK yüzünden.

