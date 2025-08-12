Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


12 Ağustos 2025 15:15
Bitmeyen reklam

Reklam yüzünden doğru düzgün birsey okuyamıyoruz bu nedir arkadaş

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerPolis istifalarıİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakGeriye dönük maaşlareş durumu tayininde polis hemşireye tabi olabilir mi?Branş değişikliği hakkındaHükümetin Zam Teklifi

Sözlük

çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 kantaron yağı 2 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 kettle'la su ısıtıp duş almak 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1 babil 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 3 Ss 1

Son Haberler

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer, tüm görevlerinden istifa ettiErdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekteKomşusunun altınlarını çalıp sıfır araç aldıCevdet Yılmaz: Enflasyon 14 aydır kesintisiz geriliyorHastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?