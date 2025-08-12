Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 15:17
Ali Yalçın İSTİFA ETMELİDİR
Sembolik olmanın dışında hiç bir yaptırım ve şkna kabiliyeti olmayanlar sendikal faaliyetleri bırakmalıdır. Ya da üyeleri peşinden gitmekten vazgeçmelidir. Memur başka türlü düzgün bir maaş alamaz.

XY123XY
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:18

Milletvekili adayı yapılırsa istifa eder.


FırençeskoTotti
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:19
Dediğin şahısta ne suç var kardeşim ? 1 milyonun üstü memur onun sendikasındaysa dünya zikinde olur mu? Suç onda değil, sendikasına üye olan memurlarda.

çokçalışan
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:21
Bence de istifa etmelidir hemde derhal beceriksiz

alibrtc
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 15:22

o istifa edecek ama biz sarı sendikamızda kalacağız demek mi istiyorsun?


üçbuçukali
Müsteşar
12 Ağustos 2025 15:34

niye istifa etsin ki

1 milyon uyesiyle memurun anasini belliyor

ama hala yetkili sendika

sizce suclu ali yalcin mi

muritleri mi


egop0
Memur
12 Ağustos 2025 15:34

Memur-SEN İSTİFA!!!


Kpsbirincisi
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 15:43

Şeyh uçmaz muridleri uçurur.


Memurilanlari
Şef
12 Ağustos 2025 16:08

Bizim memurlar bakar kör. 7 sozleme geçti akillanmadilar. Çıkın istifa edin şu memursenden.


ahmet0688
Aday Memur
12 Ağustos 2025 17:26

Suçu Ali de değil 1 milyon kişiye 3 kuruşa iradesini buna teslim edenlere laf atmak lazım

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak zammı ve temmuz farkı2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Yüzde 10Toplu Sözleşme TeklifKamu İşçisi ile MemurKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak 12-13Zam Teklifi Gayet Makul ve YeterlidirAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen600 bin büyüktür 4 milyon

Sözlük

sağ üst köşedeki sevimli çan 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 212 derece koçluk akademisi 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 1 hangi fizik prensibisin 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 rüya 1 Zerengökçe 2 bırkleyn mağarası 1

Son Haberler

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer, tüm görevlerinden istifa ettiErdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekteKomşusunun altınlarını çalıp sıfır araç aldıCevdet Yılmaz: Enflasyon 14 aydır kesintisiz geriliyorHastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?