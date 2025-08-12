Ali Yalçın İSTİFA ETMELİDİR

Sembolik olmanın dışında hiç bir yaptırım ve şkna kabiliyeti olmayanlar sendikal faaliyetleri bırakmalıdır. Ya da üyeleri peşinden gitmekten vazgeçmelidir. Memur başka türlü düzgün bir maaş alamaz.

Sembolik olmanın dışında hiç bir yaptırım ve şkna kabiliyeti olmayanlar sendikal faaliyetleri bırakmalıdır. Ya da üyeleri peşinden gitmekten vazgeçmelidir. Memur başka türlü düzgün bir maaş alamaz.