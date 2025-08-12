Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
12 Ağustos 2025 15:18
Haziran Ataması Ayrılış

arkadaşlar ben 5 agustos da diğer hastanenin sistemine düştüm bulunduğum hastane eylüle kadar tutmak istiyor en son eylül ün kaçı ayrılış yapabilirim


ahmetemre1
Aday Memur
12 Ağustos 2025 17:04

Sisteme düştükten sonra en geç 30 gün içinde ayrılış yapıp, ayrılış tarihinden de geç 15 gün sonra yeni kurumda iş başı yapmanız gerekiyor. Ben de 5'inde sisteme düştüm, bu ay sonunda ayrılış yapacağım.

