12 Ağustos 2025 15:26
Zam Teklifi Gayet Makul ve Yeterlidir

Hükümetin teklifi gayet de yeterlidir. Memur sen üyesi olarak sonuna kadar destekliyorum. Beğenmeyenler memurluktan istifa etsin. Devletimiz kamuda tasarruf ederken sizin gereksiz zam teklifleriniz insanı derinden üzüyor. Memur maaşıyla her şeyi yapabiliyoruz çok şükür geçinemeyen gitsin özel sektöre o zaman. Kimse kimseyi zorla tutmuyor.


FırençeskoTotti
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:27
Bir şey derdim de dua et tövbeliyim. Allah seni ve senin gibileri ıslah etsin

celil4343
Daire Başkanı
12 Ağustos 2025 15:30

Dostum ben kamu işçisiyim, bu başlığı açan sen gerçekten memurmusun ?


alibrtc
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 15:32

İşçiye zam verirken kamuda tasarruf nerede?

Lüks makam araçları alınırken tasarruf nerede? He, itibardan tasarruf olmaz pardon.

LKendin belli anadan babadan şanslısın ve bulunduğun göreve de gökten(!) indirilmişsin. Evin vardır araban vardır. Borsada yatırımların vardır. Yani kısacası rahattasın diye geçinmeye çalışıp kira ödeyen çocuk büyüten insanları ne hakla kendinle kıyaslıyorsun? Sen ve senin gibilerle ahirette hesaplaşacağız. Hakkımız size haramdır.


üçbuçukali
Müsteşar
12 Ağustos 2025 15:32

anasi ve karisi ile sorunu olan biri

burda anasina karisina kufur yiyip rahatlicak

FırençeskoTotti
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:36
Öyle godoşlar da var demek ki.
felly nurtado
Aday Memur
12 Ağustos 2025 15:50

Devlete baş kaldırmanın lüzumu yok. Ben teklifi yeterli buluyorum.


firatli_genclik
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 16:04

Asgari ücretin 22000 TL olduğu yerde emeklilik maaşlarının yerlerde surundugu halde utanıyorum


Hırboo
Aday Memur
12 Ağustos 2025 16:06
devlet adaletli olmazsa ayakta duramaz kardeş madem bu kadar devletcisin adil ol memura ettiğin lafı ballı kaymaklı milletvekillerine paşalara ağalara rorpillilere bilmem ne yaptığımın zimbirtilarinla lafını et de sonra gek
firatli_genclik
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 16:07

Utanmamkla kalmıyor ve buradaki herkesi digergamliga davet ediyorum


Yasin.Ozen
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 16:08

Arkadaşlar sendikalaşma oranı %75 lerde ve geçtiğimiz senelerdeki seçimde halk tarafından uygun görüldü ki tekrar devam etme kararı alındı. Neye bu kadar sesiniz çıkıyor nedir bu tepki ? Tam olarak hak edilen veriliyor hatta hiç zam verilmese bile üye sayısında düşüş olmaz sakin olun celallenmeyin. Dolayısıyla başlık sahibini haklı çıkaran da memurlar yani :)


firatli_genclik
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 16:09

O saydıklarınin yükünü 100000 etmezken 4000000 memurun durumunu kıyaslama istersen.

çokçalışan
Aday Memur
12 Ağustos 2025 16:17
Boş yapma kardeşim neyi yeterli işçi memura amir olamıyor ama amirden fazla alıyor kimseyi küçümsemiyorum lakin o kadar üniversite okuyan var neden okudk işçiden düşük almak için mi okuduk

Painkiller0101
Aday Memur
12 Ağustos 2025 16:35

Devledimiz sağolsun yine bizleri düşünüyor. Hiç zam vermeyebilirdi. Ben aldığım maaş zammının yarısı sendikama bağış yapacağım çünkü bana çok gelecek zam Allah razı olsun hükümedimizden.


Painkiller0101
Aday Memur
12 Ağustos 2025 16:39

Bence de yederli hadda fazla bile. Bençe siz de yarısını Diyanetteki hoçalarımız için bağış yapın.

Hırboo
Aday Memur
12 Ağustos 2025 16:56
adalette sayı hesabı yapılmaz liyakat olur akillim. ben günde 1 ekmekle diyorsam ötekiler de 1 ekmekle doyacak 5 ekmekle değil
ahmet0688
Aday Memur
12 Ağustos 2025 17:23

3 kuruşa kendini satan SENDİKA FEDAİLERİ yine buralara dolmuş

