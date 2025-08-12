Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 15:59
İşçi memur farkı

Öncelikle bütçe üzerinde memur ile kamu işçisi arasında kıyas kaldirmayacak bir sayı farkı vardır. Buna göre 400000 işçi ile yaklaşık 4 milyon memurun kiyaslamaaini devlet adamları gayet iyi yapıyor. O sebeple verilen oranları bu zaviyeden de ele almak gerekiyor.


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 16:04
Zaviyene selam söyle!

firatli_genclik
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 16:21

Hocam sen emeklisin. Senin için birşeyler yapılmalıydı. Çalışan değil emekli memur için birşeyler yapılabilirdi. Konuşulmuyor bile...

Bozkurtbakışlı, 2 saat önce
Zaviyene selam söyle!

üçbuçukali
Müsteşar
12 Ağustos 2025 16:27

sana bir cevap yazardım da

bu forum işçiler net forumu olduğu için

sadece senin zaviyeni sevsinler powerbank çocuğu diyorum :))


Pelinin1
Daire Başkanı
12 Ağustos 2025 16:40

kpss olmadan işe alınan taşeron işçiler, asgari ücret verilmek şartı ile kadroya alınmıştı. ne oldu da asgari ücretten fazla maaş alıyorlar

bırakın asgari ücreti memurdan çok ücret alıyorlar

bizim haberimiz olmadan işçiler doktora mı bitirdi de haberimiz yok?

ne oldu?

şu sorunun cevabı verilmediği müddetçe tartışılan her şey boş, bu insanlar kpss olmadan kamu personeli yapıldı

iyice üstene basıyorum

kpss olmadan kamuya alındılar

asgari ücret vereceğiz diyerek kamuya alındılar

memur evinden ayrı 4 yıl üniversite okuyup kpss kursuna gidip ne çilelerle memlekitenden kim bilir kaç km uzağa atandı

bu güruh liseyi bitirdi evlerinin kapısında tanıdıkla işe girip yine memleketlerinde kadroya alındı

şimdi memurdan çok maaş alıyor

emeğimizin hiç mi önemi yok biz insan değil miyiz ya?


ahmet0688
Aday Memur
12 Ağustos 2025 17:25

Ulan utanın be ağzınız kokuyor daha da sendika taraftarlığı yapıyorsunuz

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak zammı ve temmuz farkı2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Yüzde 10Toplu Sözleşme TeklifKamu İşçisi ile MemurKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak 12-13Zam Teklifi Gayet Makul ve YeterlidirAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen600 bin büyüktür 4 milyon

Sözlük

ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 kredi kartını iptal ettirmek 1 değerlendirmek 1 rüya 1 hangi fizik prensibisin 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 eren bülbül 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 2 kantaron yağı 2

Son Haberler

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer, tüm görevlerinden istifa ettiErdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekteKomşusunun altınlarını çalıp sıfır araç aldıCevdet Yılmaz: Enflasyon 14 aydır kesintisiz geriliyorHastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?